الحكم على نائب من حزب قوة الشعب بالسجن عامين في قضية رشوة كنيسة التوحيد

Photo : YONHAP News

حكمت محكمة سيول المركزية على النائب البرلماني "كيون سونغ دونغ" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، بالسجن لمدة عامين، لقبوله تمويلا سياسيا غير مشروع من كنيسة التوحيد.وأصدرت محكمة سيول المركزية هذا الحكم أمس الأربعاء، حيث وجدت "كيون" مذنبا بتلقي 100 مليون وون، أي حوالي 70 ألف دولار أمريكي، من نائب رئيسة الكنيسة السابق "يون يونغ هو" في يناير 2022، مقابل منح خدمات للكنيسة، كما أمرت المحكمة بمصادرة 100 مليون وون من "كيون".وقالت المحكمة إن "كيون"، بقبوله الأموال غير المشروعة، خان ثقة الجمهور وأخل بواجباته الدستورية كعضو في البرلمان.وكان فريق التحقيقات الخاص المسؤول عن القضية قد طلب عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات.