كوريا تكثف مساعيها للفوز بمشروع الغواصات الكندي

Photo : YONHAP News

أكد كبير المساعدين الرئاسيين في كوريا "كانغ هون شيك"، الذي يزور كندا كمبعوث خاص للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين، أن الحكومة الكورية بذلت أقصى الجهود من أجل الفوز بمشروع الجيل القادم من الغواصات الكندية، حيث انحصرت المنافسة النهائية حاليا بين كوريا الجنوبية وألمانيا.جاء ذلك في منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، موضحا أنه التقى بعدد من كبار المسؤولين الكنديين وناقش معهم التعاون الصناعي والأمني إلى جانب مشروع الغواصات، كما نقل رسالة شخصية من الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى رئيس الوزراء الكندي "مارك كاني".وأشار كانغ إلى أن لدى كندا إرادة قوية لتنفيذ تحول جذري كبير في سياساتها الصناعية والأمنية بناء على مشروع توريد الغواصات، موضحا أن جميع المسؤولين الكنديين أكدوا على أن هذا المشروع ليس مجرد شراء أسلحة جديدة.وقال كانغ إن مشروع الغواصات الكندية يعتبر بمثابة فرصة ممتازة لكوريا في مجال الصناعات الدفاعية، كما أن الفوز بالمشروع سيمثل أكبر الصفقات حجما على الأطلاق التي تبرمها كوريا مع دول غربية، وسوف يتيح أيضا فرصة كبيرة لدخول أسواق دول حلف شمال الأطلنطي.