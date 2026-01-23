الحكومة الكورية توقف تشغيل حافلات نقل موظفيها في منطقة العاصمة

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تنفيذ وقف شامل لعمليات تشغيل الحافلات التي نقل الموظفين الحكوميين في منطقة العاصمة الكبرى للأجهزة العامة التي تم نقلها خارج العاصمة.وأوضحت وزارة الأراضي والبنية التحتية الكورية أمس أنه قد مر حوالي 10 أعوام على نقل العديد من الأجهزة العامة من العاصمة إلى مناطق محلية أخرى، إلا أن بعض تلك الأجهزة لا تزال تشغل حافلات لنقل موظفيها في منطقة العاصمة بدلا من دعم استقرارهم في المناطق المحلية، مما يضر بالمساهمة في الاقتصاد المحلي وتفعيل المدن الإبداعية.وكان الرئيس "لي جيه ميونغ" قد أشار في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة العام الجديد يوم 21 من يناير الجاري إلى أن تشغيل حافلات نقل الموظفين الحكوميين إلى سيول يمنع فوائد نقل الأجهزة العامة إلى المناطق المحلية.ووفقا للحكومة الكورية، يقوم 47 جهازا عاما من إجمالي 149 جهازا تم نقلها إلى مناطق محلية، بتشغيل هذا النوع من الحافلات. وتبرم تلك الأجهزة عقودا مع شركات للحافلات من أجل تقديم خدمات النقل لموظفيها بالمجان، بميزانية سنوية تبلغ حوالي 22 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 15 مليونا و200 ألف دولار.