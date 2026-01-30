هيون ديه موتور تشهد انخفاضا في أرباحها التشغيلية بنسبة 19.5%

Photo : YONHAP News

شهدت شركة "هيون ديه موتور" انخفاضا في أرباحها التشغيلية بنسبة تقارب 20%، على الرغم من تحقيقها مبيعات قياسية العام الماضي، حيث تحملت العبء الأكبر من الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات.وقدرت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية الكبرى أمس الخميس خلال مؤتمر عبر الهاتف لكشف نتائج أعمالها أن أرباحها التشغيلية لعام 2025 بلغت حوالي 11.4 تريليون وون، بانخفاض 19.5% على أساس سنوي، وهو ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.ومن ناحية أخرى، ارتفعت المبيعات بنسبة 6.3%، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 186.2 تريليون وون.وبلغ هامش الربح التشغيلي لشركة صناعة السيارات الكورية 6.2% لعام 2025.وشهدت أرباح الشركة الصافية انخفاضا بنسبة 22% تقريبا لتصل إلى حوالي 10.3 تريليون وون، في أعقاب الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات في أبريل الماضي وزيادة الحوافز الخارجية.وقالت شركة السيارات العملاقة إن الرسوم الجمركية الأمريكية أدت إلى تكاليف إضافية بلغت 4.1 تريليون وون.