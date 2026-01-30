تباطؤ نمو الناتج الصناعي الكوري إلى أقل مستوياته في 5 سنوات

Photo : YONHAP News

سجل نمو الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية أقل زيادة له في 5 سنوات خلال عام 2025، بسبب تأثيرات إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر عام 2024.وأوضح تقرير الإحصاءات الصناعية الشهرية الصادر عن وزارة البيانات والإحصاءات اليوم الجمعة، أن مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.5% في عام 2025 مقارنة بالعام الأسبق إلى 114.2 نقطة، حيث ضعف الزخم الاقتصادي في النصف الأول من العام الماضي بعد إعلان الأحكام العرفية.ونما ناتج الصناعات التحويلية والتعدين بنسبة 1.6% مقارنة بالعام الأسبق، مدعوما بنمو إنتاج أشباه الموصلات.وارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 1.7%؛ ونمت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للطلب الاستهلاكي، بنسبة 0.5%.وفي ديسمبر، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر الأسبق، وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9%، وانخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 3.6%.