كوريا الجنوبية وكندا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في صناعة السيارات

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية وكندا على توسيع نطاق تصنيع السيارات في كندا.وأعلنت وزارة الصناعة الكندية أمس الخميس أن وزيرة الصناعة "ميلاني جولي" ووزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان" وقعا مذكرة تفاهم بشأن حلول التنقل في المستقبل، والتي أنشأت لجنة التعاون الصناعي بين كوريا الجنوبية وكندا.وقالت الوزارة إن مذكرة التفاهم توسع المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مع التركيز على الازدهار الاقتصادي ومرونة سلسلة التوريد.وأضافت الوزارة أن البلدين سيعملان معا لتوسيع نطاق صناعة السيارات الكورية في كندا وخلق فرص لتصنيع السيارات الكهربائية محليا.وقالت "جولي" إن الاتفاقية ستسهم في نمو قطاع السيارات الكندي وخلق وظائف جيدة وتعزيز مكانة كندا كرائدة عالمية في تصنيع السيارات المستعدة للمستقبل.