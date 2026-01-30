فريق التحقيق المشترك يشن أول مداهمة على كنيسة شين تشون جي

Photo : YONHAP News

داهم فريق مشترك بين الشرطة والنيابة العامة، يحقق في مزاعم تواطؤ بين سياسيين وجماعات دينية، مرافق كنيسة "شين تشون جي".وبدأ فريق التحقيقات عمليات تفتيش ومصادرة صباح اليوم الجمعة في عدة مواقع تابعة للكنيسة، بما في ذلك "قصر السلام" في "غاب يونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" ومقر الكنيسة في مدينة "غواتشون".وتشير مذكرات التفتيش إلى انتهاكات لقانون الأحزاب السياسية وعرقلة الأعمال.وتشتبه الشرطة في أن "لي مان هي" رئيس كنيسة "شين تشون جي"، ومسؤولين آخرين في الكنيسة، قد أجبروا أعضاء الكنيسة على التسجيل في عضوية حزب قوة الشعب مع دفع اشتراكات، في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب للانتخابات الرئاسية لعام 2021 والانتخابات العامة لعام 2024. كما يُتهمون بعرقلة إدارة حزب قوة الشعب لأعضائه وعمليات اتخاذ القرارات العادلة، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية.ونفت كنيسة "شين تشون جي" هذه المزاعم قائلة إنها لم توجه أبدا أعضاءها إلى الانضمام إلى أي حزب سياسي أو المشاركة في أنشطة سياسية، وإن التدخل المنظم في الانتخابات غير ممكن من الناحية الهيكلية.