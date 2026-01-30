الرئيس لي يكرر تحذيره من الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف الكوريين

Photo : YONHAP News

كرر الرئيس "لي جيه ميونغ" التزام حكومته القوي بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك عمليات الاحتيال.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، نشر "لي" تقريرا إخباريا يفيد بأن العصابات الإجرامية الصينية التي تعمل في كمبوديا أصبحت الآن مترددة في تجنيد أعضاء كوريين جنوبيين بسبب الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة لإنفاذ القانون.وكتب "لي" قائلا: "هل تعتقدون أن تحذيري بأن من يتورط مع الكوريين الجنوبيين سيفقد كل شيء هو مجرد كلام فارغ؟"، موضحا أن كوريا الجنوبية عندما تقرر التصرف، فإنها تنفذ ما تقرره حتى النهاية.كما نشر الرسالة باللغة الخميرية للتعبير عن عزمه على مكافحة الجرائم العابرة للحدود.