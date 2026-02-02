الحكومة الكورية تراقب التداول العقاري في المناطق المخصصة للإسكان الجديد

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تكثيف جهودها لمكافحة عمليات التداول العقاري غير القانونية في المناطق المخصصة للإسكان الجديد ومحيطها، وذلك تماشيا مع الخطط التي أعلنتها الحكومة يوم الخميس الماضي لتوفير 60 ألف وحدة سكنية إضافية في منطقة العاصمة.وناقش فريقٌ معنيٌّ بالإشراف على سوق العقارات، تابعٌ لمكتب تنسيق السياسات الحكومية، يوم الجمعة، إجراءات الاستجابة في إطار التنسيق بين الوزارات.وقال النائب الثاني لوزير تنسيق السياسات الحكومية "كيم يونغ سو" الذي يرأس الفريق، إن المسؤولين سيراقبون عن كثب أي مؤشرات على المضاربة العقارية، وتسجيل عناوين وهمية، وغيرها من الأنشطة المشبوهة في المناطق المخصصة ومحيطها.وأضاف أن الوزارات والهيئات المعنية تعتزم التعاون لوقف أي أعمال غير قانونية من خلال فرض إجراءات صارمة.وحضر الاجتماع مسؤولون من وزارات الاقتصاد والعدل والداخلية والأراضي، بالإضافة إلى هيئة الخدمات المالية، وهيئة الضرائب الوطنية، ووكالة الشرطة الوطنية.