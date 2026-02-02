كوريا الجنوبية تطلق قمرا اصطناعيا نانويا إلى الفضاء ضمن كوكبة أقمار اصطناعية

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الجنوبية قمرا اصطناعيا نانويا، صممه المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، كايست، إلى مداره يوم الجمعة الماضي.وانطلق القمر الاصطناعي النانوي "نيون سات 1-ايه"، وهو قمر اصطناعي متطور لرصد الأرض، على متن الصاروخ "إلكترون" التابع لشركة "روكيت لاب" الأمريكية من شبه جزيرة "ماهيا" في نيوزيلندا، في الساعة 2:21 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الفضاء الكورية.وأكدت شركة "روكيت لاب" انفصال القمر الاصطناعي بنجاح عن الصاروخ بعد حوالي 54 دقيقة من الإطلاق إلى مدار أرضي منخفض.وسوف يختبر القمر قدرات كوكبة أقمار "نيون سات" المستقبلية التابعة للحكومة الكورية الجنوبية، لرصد الكوارث الطبيعية والأحداث الأمنية الوطنية في شبه الجزيرة الكورية.ويعد هذا القمر هو ثاني قمر اصطناعي من بين 11 قمرا اصطناعيا نانويا ستشكل كوكبة أقمار اصطناعية تهدف إلى رصد وتصوير شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها.وقد تم إطلاق القمر الاصطناعي الأول من هذه الكوكبة، الذي طوره معهد كايست، وهو "نيون سات 1"، بواسطة شركة "روكيت لاب" في عام 2024.