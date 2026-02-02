الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

تسريب بيانات يكشف معلومات شخصية لمستخدمي الدراجات العامة في مدينة سيول

Write: 2026-02-02 09:25:59

Photo : YONHAP News

تم اختراق بيانات مشتركي نظام مشاركة الدراجات العامة في مدينة سيول "تارِِنغي"، في تسريب بيانات تم اكتشافه مؤخرا.
وأوضح تقرير نشرته وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن البيانات المسربة، والتي يبلغ عددها أربعة ملايين ونصف المليون، تشمل الأسماء وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وعناوين المنازل.
وتعتقد الشرطة أن الاختراق ناتج عن هجوم إلكتروني، وتقوم حاليا بتعقب مصدر التسريب ومساره.
ويُقدّر عدد المشتركين في تطبيق "تارِنغي" حاليا بحوالي خمسة ملايين مشترك.
وعلمت الشرطة بهذه المعلومات في أثناء التحقيق في قضية أخرى، حيث أبلغت السلطات شركة سيول للمرافق، المسؤولة عن إدارة الدراجات العامة، بنتائج التحقيق.
وصرح مسؤول في حكومة سيول الحضرية بأن الحكومة تشتبه في تسريب البيانات في أبريل 2024، بالتزامن مع رصد سلسلة من هجمات "الحرمان من الخدمة الموزعة".
وأضاف المسؤول أن المدينة لم تتلق أي بلاغات عن أضرار حتى الآن.
