كوريا الجنوبية تُبرم عقد تصدير راجمات صواريخ للنرويج بقيمة 1.3 تريليون وون

Photo : YONHAP News

أعلن "كانغ هون شيك" كبير مساعدي الرئيس الكوري، عن توقيع كوريا الجنوبية عقدا مع النرويج لتصدير راجمات صواريخ "تشون مو" المتعددة.وفي منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، قال كانغ، الذي زار النرويج بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس "لي جيه ميونغ" للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي، إن العقد، الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون وون، أي ما يعادل 896 مليون دولار أمريكي تقريبا، وُقّع بعد موافقة الحكومة والبرلمان النرويجيين.وأوضح كانغ أن هذه الصفقة تُعدّ أكبر عقد تصدير دفاعي لكوريا الجنوبية مع دولة في شمال أوربا على الإطلاق، وأضاف أنها تُمهّد الطريق أمام صناعة الدفاع الكورية الجنوبية للتوسع في تلك المنطقة. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يأتي في أعقاب عقد مماثل بقيمة 5.6 تريليون وون وُقّع مع بولندا في العام الماضي لتصدير راجمات الصواريخ المتعددة.وقال كانغ أيضا إن كوريا الجنوبية خطت أولى خطواتها الناجحة نحو أن تصبح واحدة من أكبر أربع قوى دفاعية في العالم، متعهدا ببذل قصارى جهده لتدشين عصر صادرات دفاعية بقيمة 20 مليار دولار، وجعل صناعة الدفاع محركا جديدا للنمو الاقتصادي للبلاد.وكان كانغ قد زار كندا قبل النرويج لإجراء مشاورات حول التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وعاد إلى كوريا يوم السبت.