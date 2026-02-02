انخفاض أسعار البنزين في كوريا للأسبوع الثامن على التوالي

Photo : YONHAP News

انخفضت أسعار البنزين في محطات الوقود في كوريا الجنوبية، للأسبوع الثامن على التوالي.ووفقا لنظام معلومات الأسعار التابع لشركة النفط الوطنية الكورية، أوبينت، بلغ متوسط أسعار البنزين في محطات الوقود على مستوى البلاد حتى يوم الجمعة 1690.6 وون للتر الواحد، خلال الأسبوع الرابع من يناير، بانخفاض قدره 5.6 وون مقارنة بالأسبوع الأسبق.كما انخفض متوسط سعر وقود الديزل بمقدار 6.2 وون على أساس أسبوعي ليصل إلى 1583.8 وون للتر الواحد. وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت خلال الفترة نفسها وسط مخاوف في السوق من احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران، بالإضافة إلى اضطرابات في إنتاج النفط في الولايات المتحدة وكازاخستان.وارتفع سعر خام دبي، وهو المعيار الكوري للنفط المستورد، بمقدار دولارين وعشرة سنتات ليصل إلى 64 دولارا و40 سنتا للبرميل.وصرح مسؤول في جمعية البترول الكورية بأنه بناء على الاتجاهات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، من المرجح أن تستمر أسعار البنزين في الانخفاض، بينما من المتوقع أن تتحول أسعار الديزل إلى اتجاه تصاعدي.وعادة ما تنعكس تحركات أسعار النفط العالمية على أسعار محطات الوقود المحلية بفارق زمني يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.