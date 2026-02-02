وصول الوفد الكوري المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 إلى ميلانو

Photo : YONHAP News

وصل الوفد الرياضي الكوري الجنوبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا 2026"، إلى مدينة ميلانو الإيطالية.ووصل الوفد، المكون من 38 عضوا، إلى مطار "ميلانو مالبينسا" يوم السبت بتوقيت كوريا، بينما وصل وفد منفصل مؤلف من سبعة أعضاء إلى مدينة "كورتينا دامبيتزو" السياحية، التي ستستضيف منافسات الزلاجات الجماعية والفردية والزلاجات على الجليد.وسوف يشارك 71 رياضيا كوريا جنوبيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة، بهدف حصد ثلاث ميداليات ذهبية والتأهل ضمن المراكز العشرة الأولى في جدول الميداليات.وكانت آخر مرة احتلت فيها كوريا الجنوبية مركزا ضمن المراكز العشرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في عام 2018، حيث حلت في المركز السابع.وسوف تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا 2026" يوم السادس من فبراير الجاري وتستمر حتى الثاني والعشرين.