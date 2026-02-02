وزير الصناعة الكوري يجتمع بوزير التجارة الأمريكي للمرة الثانية دون نتائج

Photo : YONHAP News

اجتمع وزير الصناعة الكوري الجنوبي "كيم جونغ كوان" مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك"، لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة الماضي، لمناقشة التهديدات الأمريكية المتجددة بفرض رسوم جمركية، إلا أن المحادثات انتهت دون التوصل إلى اتفاق.وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين، قال كيم إن الجانبين توصلا إلى فهم أفضل لبعضهما البعض، وناقشا سبل إيجاد حل وسط، لكنه أكد على ضرورة مواصلة الحوار، وأنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن.وأضاف كيم أنه سيواصل المحادثات مع لوتنيك عبر الفيديو فور عودته إلى كوريا الجنوبية.وخلال الاجتماع، شدد كيم على التزام كوريا الجنوبية بتنفيذ استثماراتها التي تعهدت بها في الولايات المتحدة، ووعد بالتواصل الوثيق مع البرلمان من أجل الإسراع في إقرار التشريعات ذات الصلة.وكان الوزير "كيم" قد توجه إلى الولايات المتحدة فجأة يوم الأربعاء، بعد أن حوّل مسار رحلة عمل إلى كندا، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الكورية الجنوبية، مُعللا ذلك بفشل البرلمان الكوري في إقرار مشروع القانون الخاص بالاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة.