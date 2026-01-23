كوريا تشهد تساقط ثلوج كثيفة ابتداء من ليلة الأحد

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية بدءا من ليلة أمس الأحد تساقط ثلوج كثيفة، مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة خلال التنقلات صباح اليوم الاثنين.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس إن تساقط الثلوج بدأ في وقت متأخر من المساء في منطقة العاصمة والمناطق الداخلية من مقاطعة كانغ وان، وامتد إلى جميع أنحاء البلاد حتى صباح اليوم الاثنين.وشهدت المناطق الوسطى، بما فيها سيول، تساقطا كثيفا للثلوج بما يصل إلى خمسة سنتيمترات في الساعة خلال الليل وحتى فجر الاثنين، مما استدعى إصدار تحذيرات للمسافرين.وخلال ساعات الصباح، تساقطت الثلوج الكثيفة أيضا على مقاطعة جولا والأجزاء الغربية من مقاطعة كيونغ سانغ، بينما تشهد المناطق الداخلية والجبلية في مقاطعة كانغ وان تساقطا للثلوج يتراوح بين خمسة سنتيمترات وخمسة عشر سنتيمترا، ومدينة سيول والمناطق المحيطة بها بين ثلاثة سنتيمترات وعشرة سنتيمترات.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الاثنين بين عشر درجات تحت الصفر وصفر درجة مئوية.ونظرا لاحتمالية تجمد الثلوج المتساقطة بسرعة وتكوينها طرقا جليدية، حثت السلطات المسافرين والمتنقلين على توخي الحذر الشديد.