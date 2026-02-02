وزير التجارة الكوري يُكثّف جهوده في الولايات المتحدة لمنع زيادة الرسوم الجمركية

Photo : YONHAP News

يبذل وزير التجارة الكوري الجنوبي "يو هان كو" جهودا مكثفة في العاصمة الأمريكية واشنطن من أجل منع زيادة الرسوم الجمركية التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرضها على البضائع الكورية الجنوبية.وفي هذا الإطار، التقى الوزير الكوري بمسؤولين من الإدارة الأمريكية وأعضاء في الكونغرس وممثلين عن الصناعة الأمريكية يوم السبت، ضمن جهود للتواصل واسعة النطاق.وكان الوزير "يو" قد وصل إلى واشنطن فجر الجمعة، وأجرى منذ ذلك الحين سلسلة من المناقشات الموسعة، مع اجتماعات إضافية يوم السبت.وجاءت هذه الزيارة عقب عودة وزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان" إلى سيول بعد إجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير التجارة "هوارد لوتنيك"، ووزير الطاقة "كريس رايت".وتهدف هذه الجهود الكورية إلى الرد على تهديدات ترامب برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية الجنوبية من 15% إلى 25% بسبب تأخر البرلمان الكوري في التصديق على القانون ذي الصلة بتنفيذ الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يلتقي الوزير "يو" أيضا بالممثل التجاري الأمريكي "جيمسون غرير" لمناقشة الرسوم الجمركية وقضايا التجارة الثنائية الأخرى.