كوريا الشمالية تُحيي الذكرى 84 لميلاد زعيمها الراحل كيم جونغ إيل بمهرجان فني

Photo : YONHAP News

ستقيم كوريا الشمالية مهرجانا لمدة ستة أيام في شهر فبراير الجاري بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين على ميلاد زعيمها الراحل كيم جونغ إيل.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أول من أمس السبت، إن "مهرجان فنون الشعب يوم 16 فبراير" سيُقام في الفترة من 13 إلى 18 فبراير الجاري في مسرح بيونغ يانغ الشرقي الكبير ومسرح هامونغ الكبير في بيونغ يانغ.وتُقيم كوريا الشمالية هذا الحدث كل عامين منذ عام 2022.وفي المهرجانين السابقين، أُضيف مصطلح "يوم كوانغ ميونغ سونغ" إلى اسم المهرجان، ولكن هذا العام، استُبدل هذا المصطلح بتاريخ ميلاد كيم جونغ إيل، وهو "16 فبراير".ويعني "يوم كوانغ ميونغ سونغ" يوم النجم الساطع، وهو المصطلح المُستخدم للاحتفال بميلاد كيم جونغ إيل.وإلى جانب يوم "كوانغ ميونغ سونغ"، يُعتبر يوم الشمس في 15 أبريل، الذي يُصادف ذكرى ميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، من أهم الأعياد الوطنية في الدولة الشيوعية. وقد تخلّت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إلى حد كبير عن استخدام مصطلح "يوم الشمس" في الإشارة إلى ذكرى ميلاد مؤسسها منذ أبريل 2024.وأوضحت وزارة التوحيد في سيول أن انخفاض استخدام هذا المصطلح يعكس جهود زعيم كوريا الشمالية الحالي كيم جونغ أون لتعزيز مكانته الشخصية مع تقليص عبادة الشخصية التقليدية المحيطة بالزعيميْن السابقين.