34% ارتفاعا في الصادرات الكورية في يناير مع تضاعف شحنات أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

قفزت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 30% في شهر يناير الماضي، مواصلة بذلك سلسلة نموها السنوي للشهر الثامن على التوالي.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والموارد، أمس الأحد، أن قيمة الشحنات الصادرة ارتفعت بنسبة 33.9% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 65.85 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق لأشهر يناير.وقد حققت الصادرات الكورية زيادات سنوية شهريا منذ أن بدأت في النمو خلال شهر يونيو الماضي.وتضاعفت شحنات أشباه الموصلات لتتجاوز 20.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى 20 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي. كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 21.7% لتصل إلى 6.07 مليار دولار.وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 29.5% على أساس سنوي، بينما قفزت الشحنات إلى الصين بنسبة 46.7%.ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11.7% على أساس سنوي لتصل إلى 57.1 مليار دولار، لتحقق كوريا بذلك فائضا تجاريا قدره 8.7 مليار دولار في شهر يناير.