الحكومة الكورية توفر رقما قياسيا من الوظائف لكبار السن بمقدار 1.15 مليون وظيفة

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية، أمس الأحد، أنها ستوفر رقما قياسيا يبلغ مليونا و152 ألف وظيفة لكبار السن خلال هذا العام، بزيادة نسبتها 5% تقريبا، أي 54 ألف وظيفة، مقارنة بالعام الماضي.وقد بدأت الوزارة في ديسمبر الماضي في استقطاب المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أو أكبر من 60 عاما لبعض الوظائف، حيث تم شغل 970 ألف وظيفة مبدئيا.وتم اختيار حوالي 880 ألف شخص حتى الآن خلال فترة التوظيف التي استمرت شهرا.وتستحوذ الوظائف في مرافق الرعاية المجتمعية على الحصة الأكبر، بإجمالي 709 آلاف وظيفة، أما الوظائف التي تعتمد على المهارات وتستفيد من خبرة كبار السن، فتبلغ 197 ألف وظيفة، وقد شهدت أكبر زيادة مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس دخول جيل طفرة المواليد، الأكثر صحة وتعليما، إلى مرحلة الشيخوخة.وسوف يتم شغل الوظائف المتبقية، البالغ عددها 246 ألف وظيفة، والتي تدعم كبار السن في إيجاد فرص عمل أو بدء مشروعاتهم الخاصة، بشكل تدريجي على مدار العام.