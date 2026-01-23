66% من كبار السن في كوريا الجنوبية يؤيدون تمديد سن التقاعد

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع جديد للرأي أن ثلثي الكوريين الجنوبيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما يؤيدون تمديد سن التقاعد الإلزامي، حيث يفضل معظمهم التقاعد عند سن 66 عاما أو أكثر.ونشر المعهد الوطني لأبحاث معاشات التقاعد، أمس الأحد، نتائج استطلاع للرأي شمل 8394 شخصا من كبار السن، الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.ووفقا للنتائج، أيد 66% من المشاركين تمديد سن التقاعد، بينما عارضه 34%.وكانت نسبة التأييد أعلى قليلا بين الرجال مقارنة بالنساء، وقد تزايدت مع التقدم في السن، لتتجاوز 70% بين من تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاما.وأظهر المشاركون غير العاملين تأييدا أقوى من العاملين حاليا، بينما كانت مستويات التأييد متقاربة بشكل عام بين مختلف الفئات التعليمية.وبين المؤيدين، بلغ متوسط سن التقاعد المفضل 66.3 عاما، وهو أعلى من سن استحقاق المعاش التقاعدي الحالي البالغ 65 عاما.