الرئيس الكوري يرسل مبعوثين رئاسيين إلى هندوراس لتعزيز العلاقات الثنائية

Write: 2026-02-02 10:37:24

الرئيس الكوري يرسل مبعوثين رئاسيين إلى هندوراس لتعزيز العلاقات الثنائية

سيرسل الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مبعوثين رئاسيين إلى هندوراس للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية مع تولي الحكومة الجديدة مهامها هناك.
وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" في بيان مكتوب أمس الأحد، بأن النائبيْن عن الحزب الديمقراطي الحاكم "بو صونغ تشان" و"لي هون غي"، سيزوران هندوراس في الفترة من الغد الثلاثاء وحتى يوم الخميس، كمبعوثين خاصين.
وأوضحت كانغ أن المبعوثين سيقومان بزيارة مجاملة للرئيس الهندوراسي الجديد لعرض فلسفة الحكم والسياسة الخارجية لإدارة الرئيس لي، كما سيسلمان رسالة شخصية من لي يعبر فيها عن التزامه بتطوير العلاقات مع الحكومة الجديدة.
وأضافت المتحدثة أن المبعوثين سيلتقيان مع رئيس البرلمان في هندوراس، ومسؤولين كبار آخرين، للتأكيد على التزام سيول بتعزيز العلاقات الثنائية وإجراء مناقشات معمقة حول توسيع التعاون في مختلف المجالات.


