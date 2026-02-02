توقعات بتساقط ثلوج كثيفة في جميع أنحاء كوريا

Photo : YONHAP News

من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية خلال ساعات الصباح من اليوم الاثنين، مع احتمال تشكل جليد على الطرق وتكوّن طبقة من الجليد الأسود في العديد من المناطق.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى 15 سنتيمترا في المناطق الداخلية والجبلية من مقاطعة كانغ وان، بينما من المتوقع أن تشهد سيول وضواحيها ما بين 3 و10 سنتيمترات، أما مقاطعات تشونغ تشُنغ وجولا، فمن المتوقع أن تشهدا ما بين 3 و8 سنتيمترات من الثلوج.ومن المتوقع أن يتوقف تساقط الثلوج في منطقة العاصمة والمناطق الوسطى خلال الصباح، بينما من المرجح أن تشهد المناطق الجنوبية وجزيرة جيجو تساقطا للثلوج حتى وقت متأخر.وسوف تتراوح درجات الحرارة خلال النهار بين درجة مئوية واحدة تحت الصفر و7 درجات مئوية فوق الصفر في جميع أنحاء البلاد اليوم، وهي درجات مماثلة أو أقل بقليل من يوم أمس.وعلى الرغم من أن تساقط الثلوج قد يخفف من حدة التحذيرات من الجفاف في بعض المناطق، إلا أن التحذيرات من الجفاف لا تزال سارية المفعول في شرق كانغ وان ومنطقة كيونغ سانغ، مما يُبقي مخاطر حرائق الغابات مرتفعة.