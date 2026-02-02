مقاطعة شمال جولا تسجل أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

Photo : YONHAP News

تم تأكيد حالة إصابة بفيروس حمى الخنازير الأفريقية في مزرعة لتربية الخنازير بمقاطعة شمال جولا، وهي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في تلك المقاطعة.وأعلنت إدارة مقاطعة شمال جولا، أمس الأحد، عن اكتشاف الحالة المصابة في مزرعة للخنازير في منطقة "جو تشانغ"، بعد ورود بلاغ عن نفوق خنازير صغيرة، مما استدعى إجراء تفتيش.وتعد هذه هي أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في مقاطعة شمال جولا خلال هذا العام، والخامسة على مستوى كوريا.واستجابة لذلك، فرضت إدارة المقاطعة قيودا على نقل الخنازير في المزرعة المتضررة، ونشرت فريق للاستجابة الأولية من أجل إغلاقها وإجراء عمليات تطهير، كما يجري حاليا إعدام حوالي 18 ألف خنزير في المزرعة، مع تطبيق إجراءات مراقبة الحركة والتطهير المكثف وعمليات التفتيش في عشر مزارع ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، وهو ما يؤثر على حوالي 42 ألف خنزير.