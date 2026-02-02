الولايات المتحدة تبدأ تسوية الرسوم الجمركية على البضائع الكورية في منتصف فبراير

Photo : YONHAP News

تواجه الشركات الكورية الجنوبية ضغوطا حاليا مع اقتراب موعد تسوية الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة.وقال تقرير صادر عن جمعية التجارة الدولية الكورية، اليوم الاثنين، إن إجراءات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تنص على تسوية الشحنات، وتسوية فواتير الرسوم الجمركية النهائية، بعد حوالي 314 يوما من دخولها.وكانت الحكومة الأمريكية قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات الكورية الجنوبية في 5 أبريل من العام الماضي بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ثم رفعت النسبة إلى 15% في 7 أغسطس.وبناء على ذلك، ستتم في حوالي يوم 20 فبراير، تسوية واردات البضائع الكورية الجنوبية الخاضعة للرسوم الجمركية المتبادلة منذ يوم 5 أبريل.وأضاف التقرير أن قواعد المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية تختلف اختلافا كبيرا قبل التسوية وبعدها، مما يؤكد ضرورة الاستعداد المسبق، مع اقتراب الموعد النهائي لتسوية الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على البضائع الكورية الجنوبية.