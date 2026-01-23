وكالة فيتش تبقي على التصنيف الائتماني السيادي لكوريا دون تغيير

Photo : YONHAP News

أبقت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" على التصنيف الائتماني السيادي لكوريا الجنوبية وتوقعاته لهذا العام، دون تغيير.وأعلنت وكالة "فيتش" يوم الجمعة الماضي أنها ستبقي على التصنيف الائتماني السيادي لكوريا الجنوبية عند مستوى "إيه إيه ناقص" لهذا العام، مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية لتكون مستقرة.وكانت "فيتش" قد رفعت تصنيفها الائتماني السيادي لكوريا في عام 2012 من "إيه زائد" إلى "إيه إيه ناقص"، وحافظت عليه دون تغيير.وقالت وكالة "فيتش" إن التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية يستند على هيكل مالي خارجي قوي، وقطاع تصدير ديناميكي، وأداء اقتصادي كلي مستقر، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بكوريا الشمالية، والتحديات الهيكلية الناجمة عن شيخوخة السكان، ونقاط الضعف أمام الصدمات الخارجية بسبب الاعتماد الكبير على التجارة.وتوقعت "فيتش" أن يتعافي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية من 1% في العام الماضي إلى 2% هذا العام، مدفوعا بالاستهلاك المدني القوي، لكنها أشارت إلى أن القضايا التجارية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية المتبادلة، لا تزال ضمن عوامل الخطر.