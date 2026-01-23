البرلمان الكوري يفتتح جلسة استثنائية اليوم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم الاثنين، حيث يلقي قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي خطابات أمام البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.وسوف يوجه النواب أسئلة للوزراء الأسبوع القادم حول الشؤون السياسية والدبلوماسية والوحدوية والأمنية، إضافة إلى القضايا الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.ومن المتوقع أن تشهد المناقشات بين الحزبين الحاكم والمعارض جدلا حادا حول مشروع قانون يتعلق بالاستثمارات التي تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بضخها في الولايات المتحدة، وتشريعات الإصلاح القضائي، وتعديل قانون التجارة.وصرحت "هان جونغ إيه" المسؤولة عن السياسات في الحزب الديمقراطي الحاكم بأن الحزب سيدفع باتجاه إقرار مشروعات قوانين الإصلاح القضائي خلال جلسة فبراير، وأنه يهدف إلى تمرير 85 مشروع قانون تتعلق بمعيشة المواطنين قبل عطلة رأس السنة القمرية.ويعارض حزب قوة الشعب المعارض تصديق البرلمان على مشروع قانون الاستثمار في الولايات المتحدة، بينما يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم لتسريع إقرار القانون.