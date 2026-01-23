تعيين مسؤول في بنك التصدير والاستيراد الكوري نائبا لوزير المالية

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري لي جيه ميونغ عن تعيين "هوه تشانغ" رئيس لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك التصدير والاستيراد الكوري، في منصب النائب الثاني لوزير المالية.صرحت بذلك المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كانغ يو جونغ" خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين.وكان "هوه" قد شغل سابقا منصب مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي، كما شغل في وزارة المالية منصب نائب الوزير للشؤون الدولية، ومدير إدارة تمويل التنمية.وأكدت المتحدثة كانغ أن "هوه تشانغ" هو الشخص المناسب لمنصب نائب الوزير، نظرا لخبرته الواسعة وشبكة علاقاته الممتدة.وفي يوم أمس الاثنين أيضا، عيّن الرئيس "أوه تيه صوك" رئيس المعهد الكوري لتقييم وتخطيط العلوم والتكنولوجيا، مديرا لإدارة الفضاء الجوي. وقالت كانغ إن "أوه" كان النائب الأول لوزير العلوم عندما حقق الصاروخ نوري، أول مركبة إطلاق كورية جنوبية، رحلته التجريبية الأولى الناجحة في أكتوبر 2021، وأكدت أن "أوه" سيقود كوريا الجنوبية لتصبح قوة رائدة في مجال صناعة الطيران والفضاء بفضل خبرته.