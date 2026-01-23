الحكومة الكورية تنفذ تدابير لاستقرار الأسعار بمناسبة عيد سول

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية إنها ستنفذ تدابير فعالة من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية خلال فترة عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، سول، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الغذائية مع اقتراب إجازة العيد.جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم "لي هيونغ إيل" النائب الأول لوزير المالية والشؤون الاقتصادية مع نواب الوزراء ذوي الصلة بالأسعار، حيث أشار إلى استمرار الأعباء على المواطنين العاديين نتيجة للارتفاع المتواصل في أسعار بعض المواد الغذائية على الرغم من وصول معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف الأصلي في الشهر الماضي، وهو 2%.وأشار إلى تزايد الطلب على منتجات عيد سول مع اقتراب العيد، وشدد على بذل أقصى الجهود لتحقيق استقرار الأسعار، والتوازن بين العرض والطلب، من خلال تنفيذ تدابير خاصة، مع الاستعداد التام للتأثيرات المناخية مثل الثلوج الكثيفة وموجات البرد الشديدة.