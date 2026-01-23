نتفليكس تبث على الهواء حفل بي تي إس في كوانغ هوا مون

Photo : YONHAP News

أعلنت منصة "نتفليكس" أنها ستبث حفل عودة فرقة "بي تي إس" على الهواء إلى جميع أنحاء العالم.وأوضحت نتفليكس وشركة "بيك هيت ميوزيك" التي تنتمي إليها الفرقة الكورية، أنه سيتم بث حفل عودة بي تي إس بعنوان "آريرانغ" في ساحة "كوانغ هوا مون" في سيول، في الساعة الثامنة من مساء يوم 21 مارس القادم.وسوف تكشف الفرقة عن ألبومها الجديد خلال ذلك الحفل الذي يمكن لجميع المشتركين في نتفليكس مشاهدته في حوالي 190 دولة ومنطقة.كما ستعرض منصة نتفليكس أيضا الفيلم الوثائقي الطويل من إخراج "باو نغوين" وإنتاج شركة "ديس ماشين"، بعنوان "بي تي إس: العودة" يوم 27 مارس، وهو يتناول كواليس إنتاج ألبوم 'آريرانغ'، ويسلط الضوء على رحلة عودة الفرقة بألبوم جديد بعد غياب دام 3 أعوام و9 أشهر، كما يوثق مسيرة الفرقة منذ انطلاقتها في عام 2013 وحتى وصولها إلى مكانتها الحالية.ومن المقرر طرح ألبوم "آريرانغ" الذي يضم 14 أغنية جديدة تتناول مشاعر إنسانية عالمية، مثل الشوق والحب العميق، في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 20 مارس.