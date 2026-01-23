الحكومة الكورية تؤكد على قوة أسس السوق المالية المحلية

Photo : YONHAP News

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية على أن أسس الاقتصاد الحقيقي وظروف السوق المالية المحلية لا تزال متينة على الرغم من انخفاض مؤشر البورصة الكورية "كوسبي"، لكنها أشارت أيضا إلى استمرار عوامل عدم اليقين، بما في ذلك السياسات الجمركية الأمريكية، والصراعات الجيوسياسية.جاء ذلك في اجتماع لمتابعة أوضاع السوق عقده "لي هيونغ إيل" النائب الأول لوزير المالية والشؤون الاقتصادية اليوم، وبحضور "ريو سانغ ديه" نائب محافظ البنك المركزي، و"كوان ديه يونغ" نائب رئيس لجنة الشؤون المالية، و"لي سيه هون" نائب رئيس لجنة الرقابة المالية.وفيما يتعلق بالانخفاض الحاد لمؤشر كوسبي أمس، قيم المشاركون في الاجتماع ذلك بأنه جاء نتيجة لانخفاض الأسهم الأمريكية بسبب تعيين مرشح لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومحاولة تحقيق أرباح قصيرة المدى بعد الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم الكورية.ومع ذلك قدرت الحكومة أن أسس الاقتصاد الحقيقي وظروف الأسواق المالية المحلية لا تزال متينة، مشيرة إلى التحسن الكبير في النمو الاقتصادي الكوري خلالي النصف الثاني من العام الماضي، وتحقيق أكبر زيادة في الصادرات الكورية منذ 56 شهرا.كما أشارت إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين قد تجاوز المستوى الأساسي للشهر التاسع على التوالي، وذلك لأول مرة منذ 3 أعوام و8 أشهر، مما يدل على استمرار اتجاه التعافي الاقتصادي.ومع ذلك، قالت إن عدم اليقين الدولي مثل السياسة الجمركية الأمريكية والصراعات الجيوسياسية لا يزال قائما، مضيفة أنها سترصد وستتابع عن كثب اتجاهات الأسواق المالية المحلية والأجنبية.