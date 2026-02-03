كوريا تنفذ نظام مراقبة للأسهم والأصول الافتراضية بالذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

تعمل السلطات المالية في كوريا الجنوبية على إنشاء شبكة مراقبة شاملة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة ممارسات التداول غير العادل المتطورة والمتزايدة في أسواق الأسهم والأصول الافتراضية.وأعلنت لجنة الخدمات المالية والبورصة الكورية أن نظام المراقبة القائم على الذكاء الاصطناعي سيبدأ العمل اليوم الثلاثاء، وسوف يعزز الاستجابة الأولية لأنشطة التداول غير العادل، مثل التلاعب بالأسهم.وقد صُمم نظام الذكاء الاصطناعي لتحليل المنشورات الإلكترونية، ومقاطع الفيديو على يوتيوب، وتقارير الرسائل النصية المزعجة، وبيانات أسعار الأسهم، للكشف عن عمليات التلاعب بالأسعار أو نشر معلومات كاذبة أو مضللة لرفع قيمة الأسهم.وتعتقد لجنة الخدمات المالية أن هذا النظام سيمكن من تحليل مختلف المعلومات الإلكترونية بسرعة وفعالية، مما يقلل الوقت اللازم للكشف عن المعاملات المشبوهة.ومن جانبها، طورت هيئة الرقابة المالية نظاما لاستخراج مقاطع فيديو، ثانية بثانية، تُظهر أي أنشطة مشبوهة، مثل التلاعب بالأسهم، وذلك بتطبيق خوارزمية ذكاء اصطناعي على منصة تحليل الأصول الافتراضية "فيستا".