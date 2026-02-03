اتهام يوتيوبر بنشر مقاطع فيديو مزيفة من كاميرات الشرطة

Photo : YONHAP News / Gyeonggi Bukbu Provincial Police

أحالت الشرطة الكورية إلى النيابة العامة قضية أحد مستخدمي موقع يوتيوب، واتهمته باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديوهات مزيفة من كاميرات الشرطة ونشرها على الإنترنت.وأعلنت شرطة منطقة شمال مقاطعة كيونغ كي، أمس الاثنين، أنها أحالت قضية المشتبه به، وهو في الثلاثينيات من عمره، يوم الخميس، حيث لا يزال رهن الاحتجاز بتهمة انتهاك قانون الاتصالات.ويُتهم المشتبه به بإنتاج 54 فيديو مزيفا من كاميرات الشرطة ونشرها على يوتيوب ومنصات إلكترونية أخرى خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي. ويُزعم أن معظم الفيديوهات خدعت المشاهدين بإيهامهم بأن ضباط الشرطة دخلوا في مشادات كلامية مع أفراد من الجمهور، وقد حصد كل فيديو نُشر على يوتيوب وإنستغرام وتيك توك أكثر من 30 مليون مشاهدة.ويواجه المشتبه به، الذي تم احتجازه يوم 24 يناير، أيضا اتهامات بتحقيق أرباح غير مشروعة من غرف دردشة متعلقة بالاستثمار عبر الإنترنت، وبيع مواد إباحية مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي.