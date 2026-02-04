روسيا تُؤكد أن مستقبل العلاقات مع كوريا الجنوبية مرهون بإمدادات الأسلحة لأوكرانيا

Photo : KBS News

أعلنت روسيا أنها ستضع في اعتبارها مدى التزام كوريا الجنوبية بـ"الخطوط الحمراء" فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وذلك عند صياغة علاقات موسكو المستقبلية مع سيول.وقالت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني أول من أمس الاثنين إنها ستُحدد سياستها تجاه كوريا الجنوبية بناء على المصالح الوطنية الروسية.وأكدت الوزارة أن ذلك سيتوقف على ما إذا كانت كوريا الجنوبية سترفض الانضمام إلى حملة العقوبات الغربية ضد روسيا، وتلتزم بخطوط روسيا الحمراء بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة. وأضافت أن العلاقات الثنائية بين سيول وموسكو قد تدهورت بشكل ملحوظ بسبب التصرفات غير الودية من جانب الحكومة الكورية الجنوبية السابقة.وأضافت الوزارة أنه في حين أعربت إدارة لي جيه ميونغ عن استعدادها لاستئناف الحوار السياسي وتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية، فإن اتخاذ خطوات ملموسة يعتمد على تهيئة ظروف خارجية مواتية، بما في ذلك التوصل إلى حل للأزمة في أوكرانيا.وقد تدهورت العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا منذ انضمام سيول إلى العقوبات الغربية عقب "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، والتي على إثرها صنّفت موسكو كوريا الجنوبية كـ"دولة غير صديقة".