إتاحة مزايا بطاقة كي باس في جميع أنحاء كوريا ابتداء من اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News / Ministry of Land, Infrastructure and Transport

سيتم توسيع برنامج "كي باس"، الذي يقدم خصومات على شكل استرداد لقيمة أجرة المواصلات العامة، ليشمل المستخدمين في جميع أنحاء كوريا.ووقعت وزارة النقل أمس الثلاثاء اتفاقيات تجارية مع إحدى عشرة حكومة محلية لم تكن مشاركة سابقا في مشروع كي باس، بما في ذلك أربع مناطق في مقاطعة جنوب جولا، وسبع مناطق في مقاطعة شمال كيونغ سانغ.وبموجب هذه الاتفاقيات، ستصبح بطاقة كي باس متاحة في جميع المدن والمقاطعات والمناطق البالغ عددها 229 على مستوى كوريا ابتداء من اليوم الأربعاء.يذكر أنه يوجد نوعان من بطاقات النقل كي باس، النوع الأول هو النموذج الأساسي الذي يُغطي ما بين 20% و53.5% من نفقات النقل العام، أما النوع الثاني فهو نموذج ذو مبلغ ثابت يُغطي التكاليف التي تتجاوز حد الاسترداد الذي يتراوح بين 30 ألف وون و100 ألف وون.ويُمكن لحاملي البطاقة استرداد نفقات النقل العام عند استخدامها 15 مرة على الأقل شهريا، بما في ذلك قطارات الأنفاق السريعة وجميع أنواع الحافلات ومترو الأنفاق.