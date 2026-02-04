تصنيف السجائر الإلكترونية كمنتجات تبغ اعتبارا من أبريل القادم

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تصنيف السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين الاصطناعي لتخضع لنفس اللوائح التي تُطبق على منتجات التبغ، وذلك بدءا من شهر أبريل القادم.وأعلنت وزارة الصحة الكورية أمس الثلاثاء أنه سيتعين على المصنّعين والبائعين والمدخنين الالتزام بقانون تجارة التبغ المعدّل، المقرر دخوله حيز التنفيذ يوم 24 أبريل.وحتى الآن، كان يُعرّف منتج التبغ بأنه أي منتج مصنوع كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمادة خام، مما ترك السجائر الإلكترونية التي تستخدم النيكوتين الاصطناعي في منطقة رمادية تنظيمية.ويُعرّف القانون المعدّل منتج التبغ بأنه يحتوي على نيكوتين مُستخلص من أي جزء من نبات التبغ أو مُنتج اصطناعيا. وتخضع جميع هذه المنتجات لتحذيرات صحية مصورة، بما في ذلك في الإعلانات، وحظر استخدامها في الأماكن العامة الممنوعة من التدخين.وسيُسمح فقط لتجار التجزئة المعتمدين بتركيب آلات بيع منتجات التبغ، والتي يمكن تركيبها في الأماكن المخصصة للبالغين فقط، وداخل متاجر البيع بالتجزئة، وغرف التدخين.