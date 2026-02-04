اقتصاد كوريا الشمالية ينمو بحوالي 10% في ظل الخطة الاقتصادية الخمسية

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن معهد التنمية الحكومي الكوري الجنوبي إن الاقتصاد الكوري الشمالي قد نما بحوالي 10% في ظل خطة التنمية الاقتصادية الوطنية الخمسية التي أعلنها النظام الحاكم خلال مؤتمر حزب العمال في عام 2021.وفي التقرير الذي نُشر أمس الثلاثاء، اتضح أن كوريا الشمالية شهدت تحسنا تراكميا بحوالي 10%، مع معدل نمو مُفترض يبلغ 3% بحلول عام 2025، استنادا إلى بيانات من البنك المركزي الكوري.وأشار التقرير إلى أن البيانات تدل على وجود ظروف قد تُوحي بتحسن الوضع الاقتصادي في كوريا الشمالية مقارنة بما كان عليه قبل تطبيق الاستراتيجية الخمسية.وخلال المؤتمر الثامن للحزب الذي عُقد في عام 2021، وسط إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، أقر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالإخفاقات في تحقيق الأهداف، وذلك في أثناء استعراضه لاستراتيجية التنمية الخمسية السابقة التي أُعلن عنها في عام 2016.وتوقع التقرير أن تطرح بيونغ يانغ سياسات أكثر جرأة وأكثر ملاءمة للنمو في خطتها الخمسية القادمة، والتي من المتوقع الإعلان عنها في المؤتمر التاسع للحزب.