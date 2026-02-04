وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يبحثان تعزيز التحالف

Photo : YONHAP News

ناقش وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون" مع ووزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو"، خلال محادثات عُقدت أمس الثلاثاء في واشنطن، سبل تعزيز التحالف بين البلدين.وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزيرين بحثا سبل تقوية التحالف الثنائي، مع التركيز على أجندة مستقبلية تتماشى مع روح القمتيْن اللتين عُقدتا في العام الماضي بين الرئيس الكوري لي جيه ميونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن وكيونغ جو.وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل الوثيق في مجالات الطاقة النووية المدنية، والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، وبناء السفن، وزيادة استثمارات كوريا الجنوبية لإعادة بناء الصناعات الأمريكية الحيوية. كما أكد تشو وروبيو مجددا التزام بلديهما بنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا أيضا على الأهمية البالغة للتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.وقد أعرب روبيو عن امتنانه للدور القيادي المهم الذي لعبته كوريا الجنوبية في بناء سلاسل إمداد المعادن الحيوية الآمنة والمرنة والمتنوعة.