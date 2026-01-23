وزير التجارة الكوري يعود إلى سيول بعد اختتام زيارته للولايات المتخدة

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء بأن الوزير "يوه هان كو" عاد إلى سيول بعد أن زار واشنطن بدءا من يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الماضي، حيث أجرى هناك سلسلة من المباحثات مع عدد من المسؤولين الأمريكين في الحكومة والكونغرس والدوائر الصناعية.وجاءت زيارة الوزير "يوه" سعيا لإيجاد حلول معقولة للقضايا التجارية العالقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي تصاعدت حدتها على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤخرا عن نيته رفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية.وفي أثناء زيارته لواشنطن، تركزت مباحثات الوزير الكوري على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي بشأن زيادة الرسوم الجمركية، وقام بنقل إرادة الحكومة الكورية في الالتزام بالاتفاقية التجارية والاستثمارية بين البلدين.كما شدد "يوه" على موقف كوريا الجنوبية إزاء التأثيرات المحتملة على اقتصاد وصناعة البلدينإذا قامت الولايات المتحدة فعليا برفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية، وأكد على ضرورة السعي إلى إيجاد حلول متبادلة المنفعة للجانبين من خلال مشاروات سلسة وبناءة في المرحلة المقبلة.وقال الوزير "يوه" إن الوزارة ستواصل الانخراط في مشاورات مكثفة مع الجانب الأمريكي لإيجاد حل معقول يكون مقبولا للجانبين.