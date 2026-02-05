الأحزاب السياسية تتفق على عقد جلسة برلمانية عامة يوم الخميس القادم

Photo : YONHAP News

اتفق الحزبان الحاكم والمعارض في كوريا الجنوبية على عقد جلسة عامة يوم الخميس القادم والتعامل أولا مع مشروعات القوانين غير المثيرة للجدل.وتوصل زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "هان بيونغ دو" ونظيره من حزب قوة الشعب المعارض "سونغ يون صوك" إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد في مقر البرلمان أمس الأربعاء.وقال "هان" إن الحزبين سيتناولان أولا مشروعات القوانين التي اتفقا على معالجتها.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجلسة العامة الأسبوع القادم ستصوت على مشروعات القوانين الإصلاحية التي دفع بها الحزب الديمقراطي، قال "هان" إن المشاورات ذات الصلة ستجرى بين كبار نواب زعيمي التكتلين البرلمانيين للحزب الديمقراطي وحزب قوة الشعب.وفيما يتعلق بالشائعات التي تفيد بأن الحزب الديمقراطي قد يعقد جلسة عامة اليوم الخميس ويدفع لتمرير بعض مشروعات القوانين التي ترفضها المعارضة، أكد كل من "هان" و"سونغ" أنه لن تعقد أي جلسة عامة اليوم.