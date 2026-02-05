كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مناورات فريدوم شيلد في مارس

Photo : YONHAP News

ستجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة "فريدوم شيلد" في شهر مارس القادم، للتحقق من وضعهما الدفاعي المشترك، وتعزيز قدراتهما على الاستجابة.وسوف يتم إجراء المناورات خلال الفترة من 9 إلى 19 مارس بعد مناورات إدارة الأزمات في الفترة من 3 إلى 6 مارس، حيث إنها بمثابة تمهيد لمناورات "فريدوم شيلد".وخلال فترة التدريبات المشتركة، سيجري البلدان الحليفان تدريبات مراكز القيادة باستخدام المحاكاة الحاسوبية استنادا إلى سيناريوهات اندلاع حرب بعد غزو من كوريا الشمالية.وقرر البلدان الحليفان إجراء تدريبات هذا العام مثل الأعوام السابقة، على الرغم من انتقاد كوريا الشمالية للتدريبات ودعوات بعض المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير التوحيد، إلى تقليص التدريبات من أجل تهيئة جو للمصالحة بين الكوريتين.لكن وزارة الدفاع خلصت إلى أن إجراء التدريبات المشتركة أمر لا مفر منه للوفاء بوعد الرئيس "لي جيه ميونغ" الانتخابي بإكمال استلام كوريا الجنوبية قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من الولايات المتحدة قبل نهاية ولايته.