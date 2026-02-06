الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

كوريا الجنوبية تسجل فائضا قياسيا في الحساب الجاري في عام 2025

Write: 2026-02-06 11:10:45

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية فائضا قياسيا في الحساب الجاري في العام الماضي، بأكثر من 120 مليار دولار، نتيجة للقوة الكبيرة للصادرات وارتفاع دخل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة أن فائض الحساب الجاري بلغ 18.7 مليار دولار في ديسمبر وحده، وهو أكبر فائض شهري مسجل على الإطلاق. ونتيجة لذلك، حقق الفائض التراكمي في الحساب الجاري الكوري للعام الماضي بأكمله رقما قياسيا بلغ 123.05 مليار دولار، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 105.1 مليار دولار الذي سُجل في عام 2015.
وكان هذا الرقم أعلى بأكثر من 8 مليارات دولار من توقعات البنك المركزي في نوفمبر.
وارتفعت قيمة الصادرات في ديسمبر بنسبة 13.1% مقارنة بالعام الأسبق، وارتفعت قيمة الواردات أيضا بنسبة 1.7% فقط، نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة.
ومن ناحية أخرى، سجل حساب الخدمات عجزا قدره 3.69 مليار دولار أمريكي في ديسمبر.
