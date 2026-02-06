تعليق أوامر البيع في البورصة الكورية مرة أخرى اليوم

Photo : YONHAP News

تم تعليق أوامر البيع في البورصة الكورية لفترة وجيزة صباح اليوم الجمعة بعد انخفاض مؤشر العقود الآجلة.وقالت إدارة البورصة الكورية إنها قررت تفعيل الآلية التي تعلّق أوامر البيع لمدة 5 دقائق، بدءا من الساعة 9:06 صباحا، بعد انخفاض مؤشر "كوسبي 200" للعقود الآجلة بنسبة 5.22% مقارنة بيوم التداول السابق إلى 719.80 نقطة.وبحلول الساعة 9:50 صباحا، كان المؤشر الرئيسي للبورصة الكورية، "كوسبي"، عند 4,967.36 نقطة، بانخفاض يقارب 200 نقطة، أي بنسبة 3.8%، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.ويتم تفعيل تلك الآلية عندما يرتفع أو ينخفض مؤشر "كوسبي 200" للعقود الآجلة بنسبة 5% على الأقل مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ويظل في هذا الوضع لمدة دقيقة واحدة.وكان هذا هو التعليق الثاني لأوامر البيع هذا العام، بعد 4 أيام فقط من التعليق السابق.