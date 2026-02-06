كوريا الجنوبية تفرض معاشات التقاعد على مراحل لجميع أماكن العمل

Photo : YONHAP News

ستفرض حكومة كوريا الجنوبية تدريجيا خطط معاشات التقاعد على جميع أماكن العمل، وستدخل المعاشات من نوع الصناديق كوسيلة لزيادة العائدات.وأصدر فريق العمل الثلاثي بشأن معاشات التقاعد، الذي يضم ممثلين عن العمال والشركات والحكومة، بيانا مشتركا بهذا الشأن اليوم الجمعة في اجتماع عقد في سيول.ويعد هذا البيان مهما لأنه يمثل أول اتفاق بين العمال والشركات بشأن الإصلاح الهيكلي لنظام المعاشات منذ إدخاله في عام 2005.واتفق الفريق، الذي تم تشكيله في أكتوبر الماضي، على أنه لضمان أن توفر معاشات التقاعد دخلا مستقرا لكبار السن، فمن الضروري تعزيز حماية حق الموظفين في الحصول على مزايا التقاعد وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة ضمن النظام.واتفقت الأطراف الثلاثة على مطالبة جميع أماكن العمل بتطبيق نظام المعاشات وتنفيذ هذا الإلزام على مراحل حسب حجم الشركة وظروفها.وسوف يتم تحديد الجدول الزمني بعد إجراء دراسة استقصائية للشركات الصغيرة.