منصة عملات رقمية كورية تُرسل 620 ألف بيتكوين عن طريق الخطأ

Photo : YONHAP News

وزّعت منصة "بيت صُم"، ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، عن طريق الخطأ، 620 ألف بيتكوين على مئات المستخدمين خلال فعالية ترويجية، مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في سعر العملة الرقمية.ووفقا لمصادر في القطاع، كانت "بيت صُم" تخطط لتوزيع مكافأة رمزية قدرها 2000 وون كوري، أي ما يعادل دولارا و36 سنتا أمريكيا تقريبا، على المستخدمين ضمن الفعالية التي بدأت الساعة 7 من مساء يوم الجمعة الماضي، ولكن بدلا من إرسال بيتكوين بقيمة إجمالية قدرها 620 ألف وون على 249 مشاركا، وزّعت المنصة 620 ألف بيتكوين عن طريق الخطأ، أي بمعدل 2490 بيتكوين بقيمة 244 مليار وون لكل مستخدم.وعلى الرغم من أن "بيت صُم" أوقفت التداول والسحب من حسابات المستخدمين المتأثرين بحلول الساعة 7:40 مساء، إلا أن سعر البيتكوين انخفض مؤقتا إلى 81.1 مليون وون بعد أن قام بعض المستخدمين ببيع البيتكوين التي استلموها على الفور. وارتفع السعر مجددا فوق 98 مليون وون بعد دقائق قليلة.وفي بيان صدر قرابة منتصف الليل، اعتذرت منصة "بيت صُم" عن الخطأ وأكدت أنها استعادت 99.7% من عملات البيتكوين فورا.