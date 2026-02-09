إقامة مراسم تأبين لكوريين ويابانيين من ضحايا كارثة منجم تشوساي

Photo : YONHAP News

أُقيمت مراسم تأبين في اليابان أول من أمس السبت لتكريم 136 كوريا و47 يابانيا من ضحايا كارثة فيضان منجم "تشوساي" للفحم التي وقعت في 3 فبراير 1942.وأوضح تقرير نشرته وكالة كيودو للأنباء ووسائل إعلام يابانية أخرى، أُقيمت المراسم في منجم الفحم المهجور تحت الماء في منطقة "أوبي" بمحافظة "ياماكوتشي"، بحضور عائلات الضحايا وأعضاء من البرلمان الياباني.وقالت "يوكو إينوي" رئيسة إحدى المنظمات المدنية اليابانية المشاركة في جهود انتشال رفات الضحايا، إن المنظمة تأمل في إعادة الرفات إلى عائلاتهم في كلا البلدين خلال هذا العام.ومن ناحية أخرى، قال "يانغ هيون" رئيس المجموعة التي تمثل عائلات الضحايا الكوريين، إن الكارثة يجب ألا تُختزل إلى مجرد مآسٍ فردية، بل يجب تذكرها كحقيقة تاريخية.وقد أسفرت عمليات المسح تحت الماء حتى الآن عن انتشال خمس مجموعات من الرفات منذ شهر أغسطس الماضي.وكان الرئيس الكوري ورئيسة الوزراء اليابانية قد اتفقا خلال مباحثاتهما الشهر الماضي على إجراء تحليل مشترك للحمض النووي على الرفات من أجل تحديد هويتها.