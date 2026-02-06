انخفاض متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة في كوريا الجنوبية إلى أقل من 70 عاما

Photo : YONHAP News

أشارت بيانات جديدة إلى أن متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة عند الولادة في كوريا الجنوبية قد انخفض إلى ما دون 70 عاما لأول مرة منذ تسع سنوات.وأوضح تقرير نشرته وزارة الصحة والمعهد الكوري لتعزيز الصحة أمس الأحد أن متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة عند الولادة قد بلغ 69.89 عام في عام 2022، وهو ما يعني أن الأطفال المولودين في ذلك العام من المتوقع أن يعيشوا في المتوسط 69.89 عام بصحة جيدة.ويقل هذا الرقم بثلاثة أعوام عن هدف الحكومة لعام 2022، وبحوالي عام واحد عن الرقم المسجل في عام 2020.وكانت آخر مرة انخفض فيها متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة في كوريا الجنوبية إلى ما دون 70 عاما في عام 2013.وبحسب الجنس، من المتوقع أن يعيش الذكور المولودون في عام 2022 حوالي 67.94 عام بصحة جيدة، بينما من المتوقع أن تعيش الإناث حوالي 71.69 عام بصحة جيدة.وتُعرّف منظمة الصحة العالمية متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة بأنه متوسط عدد السنوات التي يُتوقع أن يعيشها الشخص بصحة كاملة، مع الأخذ في الاعتبار السنوات التي قضاها مع المرض أو الإصابة.