كوريا الشمالية تعقد المؤتمر التاسع لحزب العمال في أواخر فبراير

Photo : YONHAP News

ستعقد كوريا الشمالية المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع السابع والعشرين للمكتب السياسي للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم برئاسة "كيم جونغ أون"، يوم السبت.وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون ووافقوا على مؤهلات المندوبين، وعلى تشكيل الهيئة التنفيذية، وهيئة الرئاسة، والأمانة العامة، بالإضافة إلى الوثائق التي ستُقدم إلى المؤتمر.وأضاف التقرير أن كيم أشاد بالاستعدادات للمؤتمر، وحدد المبادئ والمهام المطلوبة لضمان نجاحه.ومن المتوقع أن تستعرض كوريا الشمالية خلال ذلك المؤتمر إنجازات السنوات الخمس الماضية، وأن تكشف عن توجهاتها السياسية للسنوات الخمس القادمة، وهو ما يُتيح لها عرض خطتها للحكم.ويتركز الاهتمام بشكل خاص على ما سيقوله كيم بشأن السياسات تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.