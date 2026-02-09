الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

وكالة الإطفاء الكورية تُصدر أوامر بتعبئة شاملة لمكافحة حرائق كيونغ جو

Write: 2026-02-09 08:57:20

Photo : YONHAP News

أصدرت وكالة الإطفاء الكورية أوامر بتعبئة شاملة لأفراد ومعدات مكافحة الحرائق في جميع أنحاء البلاد من أجل احتواء حرائق الغابات في مدينة كيونغ جو، بمقاطعة شمال كيونغ سانغ.
وأصدرت الوكالة هذه الأوامر في الساعة 11:33 من صباح أمس الأحد، لنشر 119 وحدة استجابة خاصة من خمس مناطق، تشمل كلا من ديغو، وديجون، وأولسان، ومقاطعة كانغ وان، ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ. كما أرسلت مركبات إنقاذ تابعة لرجال الإطفاء من أولسان، وديغو، وبوسان إلى موقع الحريق الذي اندلع يوم السبت.
وفعّلت هيئة الغابات الكورية حالة التأهب القصوى لمكافحة حرائق الغابات في حوالي الساعة 5:30 من صباح أمس، نظرا لعدم السيطرة على الحرائق.
وأوضحت السلطات أنه تمت السيطرة على 23% من تلك الحرائق حتى ظهر أمس، بعد أن تسببت في تلف 42 هكتارا من الأراضي.


