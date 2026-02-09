انحسار موجة البرد الشديد عن كوريا بدءا من بعد ظهر اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تستمر موجة البرد التي تجتاح كوريا الجنوبية حتى صباح اليوم الاثنين.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن التحذير من موجة البرد ظل ساريا في منطقة سيول الكبرى، بالإضافة إلى مقاطعات كانغ وان وشمال وجنوب تشونغ تشُنغ.وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم ستتراوح بين 16 و4 درجات مئوية تحت الصفر، أي أعلى بقليل من درجات الحرارة المسجلة أمس الأحد، التي تراوحت بين 18 و6 درجات مئوية تحت الصفر.ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى في سيول صباح اليوم إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر.وسوف تتحسن الأحوال الجوية لاحقا خلال اليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى بعد الظهر إلى ما بين درجتين و11 درجة مئوية، أي أعلى بحوالي 7 إلى 9 درجات مئوية مقارنة بالأمس الأحد.ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في سيول بعد الظهر إلى 5 درجات مئوية.